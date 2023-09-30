В Калуге День ходьбы пройдет в сквере Волкова

В субботу, 30 сентября, в Калуге состоится Всероссийский день ходьбы. Участники будут ходить по скверу Волкова, сообщили в региональном Минспорта.

На выбор будет две дистанции: 1400 или 2800 метров.

Регистрация откроется в 10:30, а начало соревнований – в 11:00.