Калужская область собирается выйти в тройку лидеров по ГТО

Реализация комплекса ГТО обсуждалась в среду, 27 сентября, на заседание коллегии министерства спорта Калужской области.

- Сейчас во всероссийском рейтинге Калужский регион на пятом месте, - рассказал министр Олег Сердюков. - Поставил задачу выйти на 1-3 места. Для этого важно искать новые формы внедрения ГТО. Как пример - семейные фестивали, участники которых могут параллельно с соревнованиями сдать нормы ГТО.

Также обсуждались цифровизация отрасли, налоговый вычет для граждан за занятия спортом и Центр одаренных детей.