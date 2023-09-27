Калужский тяжелоатлет стал серебряным призером всероссийского турнира

С 19 по 25 сентября в поселке Сукко Краснодарского края прошли всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти заслуженных тренеров СССР и РСФСР Ю.П. Саркисяна и ЗТР В.Ф. Соколова. В соревнованиях принимали участие как взрослые спортсмены, так и юноши и девушки от 13 до 15 лет, сообщили в среду, 27 сентября, в минспорта.

За победу боролись около 300 спортсменов из 20 регионов РФ.

Представитель калужской спортшколы олимпийского резерва «Вымпел» 15-летний Артем Журавлев завоевал «серебро» в весовой категории 81 килограмм. Тренировал спортсмена Владимир Цуканов.