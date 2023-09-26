В Калуге пройдет Всероссийский день ходьбы

В субботу, 30 сентября, в Калуге отметят Всероссийский день ходьбы. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Мероприятие состоится в сквере Волкова. Участники пройдут на выбор две дистанции: 1400 и 2800 метров. Начало регистрации – в 10:30.

- Самые активные получат дипломы, - подчеркнули в Минспорта. - Также организаторы вручат памятные призы и сувенирную продукцию. Кроме того, участники Всероссийского дня ходьбы смогут испытать себя на прочность и попробовать сдать нормативы ГТО.