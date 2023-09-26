Калужские гребцы завоевали бронзовые медали на первенстве России

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» завершилось первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет. На старты вышли 340 участников из 21 региона России, победители и призеры крупнейших российских и международных соревнований, которые гонялись на дистанции 2000 метров, рассказали 26 сентября в министерстве спорта Калужской области.

В число призеров попали гребцы спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова в Калуге.

Вадим Шмелев и Александр Сорокин стали бронзовыми призерами в классе 2-МБ, уступив спортсменам из Москвы и Тверской области.

В классе 4хМБ л/в Данил Габдрахманов, Михаил Калюжный, Сергей Иванов и Андрей Колинько также завоевали бронзовые медали.