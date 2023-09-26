Калужские девушки выиграли Всероссийские соревнования по рукопашному бою

В городе Солнечногорск завершились Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти заслуженного тренера России Королева Г.А., сообщили во вторник, 26 сентября, в министерстве спорта региона.

Калужскую область представляли воспитанники клуба спортивных единоборств «Черный тигр» города Балабаново Боровского района.

Золотые медали завоевали Юлия Толбатова и Дарья Машарипова, которая получила путевку на первенство России по рукопашному бою.

«Бронза» на счету Анжелики Антиповой.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 26 регионов России.