Тему православия и спорта обсудили в Калуге

В понедельник, 25 сентября, в рамках Богородично-Рождественских образовательных чтений в Калуге в конференц-зале Дворца спорта «Центральный» состоялось заседание круглого стола на тему «Православие и спорт». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Спикерами выступили министр спорта региона Олег Сердюков, заместитель председателя Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта, духовник Олимпийской сборной России Протоиерей Андрей Алексеев, благочинный 11-ого округа (Калужское благочиние) г. Калуги Константин Комаров и эконом Свято-Георгиевского Мещовского монастыря Отец Херувим.

Среди слушателей были участники Олимпийских игр и известные спортсмены Калужской области: Станислав Лопухов, Валерий Кобелев, Анна Чернова, Николай Скворцов, Андрей Лукашев и Эдуард Станкевич.

- Тренеры-преподаватели сейчас становятся для спортсменов второй семьей, - заявили по итогам мероприятия в Минспорта. - Спорт, как и православная религия, призывает человека к главным жизненным ценностям – стремлению к преодолению трудностей и победам не только спортивным, но и нравственным и духовным.