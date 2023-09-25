ФК «Калуга» сыграл вничью с московским «Сахалинцем»

Встреча ФК «Калуга» и московского «Сахалинца» прошла в Калуге в понедельник, 25 сентября, на стадионе «Спутник».



Счет на 43 минуте открыли хозяева поля. Ворота соперника поразил Тимур Абдрашитов. Во втором тайме на 79 минуте забил игрок «Сахалинца» Ренат Васиченко. Игра закончилась со счетом 1:1.



Фанаты обеих команд поддерживали футболистов. Несмотря на перенос игры трибуны были полностью заполнены болельщиками.



На послематчевой конференции главный тренер «Сахалинца» Алексей Шерстнев отметил, что игра была тяжелой для обеих команд.

- Только в таких играх, играя с такими соперниками и добывая очки у них, мы становимся сильнее, - прокомментировал Шерстнев.



Главный тренер «Калуги» Михаил Белов уточнил, что в игре было много голевых моментов, но не хватило реализации, а также упомянул, что команде не хватало Дмитрия Каменщикова, автора двух хет-триков этого сезона.



- Будем рассудительно готовиться к следующему сопернику, никаких революций делать не будем, - заявил Белов.

ФК «Калуга» по-прежнему занимает лидирующую позицию в турнирной таблице.











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