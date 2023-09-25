Калужская команда сыграла на первом турнире Школьной футбольной лиги РФС

В Москве прошли первые всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги Российского футбольного союза. С 21 по 23 сентября 96 команд мальчиков и девочек из 65 регионов нашей страны сыграли 240 матчей в трех возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет, сообщили в понедельник в министерстве спорта Калужской области.

Калужскую область в возрастной группе 10-11 лет представляла команда «Атлант» средней школы им. генерала И.Г. Захаркина города Кременки Жуковского района. В матче за 11 место наши футболисты уступили команде из Республики Татарстан и заняли 12 место.

Каждый из 1200 участников получил памятную медаль и подарки, которые вручили легенды российского футбола – Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов.

Также были отмечены 96 лучших игроков турнира. Из калужских спортсменов им стал Кирилл Гридин.

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