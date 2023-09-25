Хоккеисты «Калуги» сыграют в Ярославле

На этой неделе хоккейный клуб «Калуга» продолжит выступление в Юниорской лиге.

В Ярославле наш клуб 28 сентября сыграет против местной команды ГУОР по хоккею. Начало – в 12:00, сообщили в пресс-службе «Калуги».

Напомним, 20 сентября калужские хоккеисты в присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши выиграли первый домашний матч сезона.

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