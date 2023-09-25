Калужанка выиграла три медали на первенстве России по гребле

На выходных в Краснодаре завершились первенство России среди юниорок и юниоров по гребле на байдарках и каноэ. Эти соревнования стали успешными для калужанки Кристины Соцковой, сообщили 25 сентября в министерстве спорта Калужской области.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Калуги завоевала золотую медаль в эстафете.

Также она завоевала две серебряные медали на дистанции 500 метров в составе байдарки-четверки и на дистанции 5000 метров в байдарке-двойке.

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