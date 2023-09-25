На строительство новой ледовой арены в Калужской области выделили почти 250 миллионов рублей

В Калужской области в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» ведется строительство ледовой арены в городе Балабаново Боровского района.

Как рассказала 25 сентября министр финансов региона Валентина Авдеева, объект появится с использованием механизма государственно-частного партнерства.

На строительство в 2023 году направлено из бюджета 249,7 миллиона рублей. При этом 169,8 миллиона из них – из федерального бюджета.

- На базе спортивного объекта планируется организация и проведение физкультурно-оздоровительных массовых занятий, спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва для подготовки сборных команд Калужской области по видам спорта: хоккей и фигурное катание, - прокомментировала Валентина Авдеева.

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