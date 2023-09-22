Финал любительской баскетбольной лиги 3х3 пройдет в Калуге

В субботу, 23 сентября, во Дворце спорта «Центральный» в Калуге пройдут игры заключительного тура чемпионата любительских команд по баскетболу 3х3.

В финале сразятся 20 команд – 12 мужских и 8 женских, сообщили в региональном министерстве спорта.

Церемония открытия стартует в 11:00. А сразу за ней, в 11:10, начнутся первые игры.

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