ХК «Калуга» обыграл ХК «Капитан» со счетом 3:2 в первом домашнем матче сезона

В среду, 20 сентября, в калужском Дворце спорта «Центральный» прошла первая домашняя игра в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров. Сейчас калужские хоккеисты играют в группе «А».

ХК «Калуга» встретился с лидером турнирной таблицы прошлого сезона - ХК «Капитан» из Ступино. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Калуги».

В первом периоде калужане открыли счет, и продолжили атаковать во втором, однако гости все же забросили одну шайбу в наши ворота. Третий период выдался напряженным для всех, но наши спортсмены одолели сильнейших соперников из Ступино!

На трибунах присутствовал глава Правительства Калужской области Владислав Шапша. Перед игрой болельщики поздравили губернатора с днем рождения.

- Как и в прошлом сезоне, зрителей много, - сказал Шапша. - Хоккей в Калуге становится одним из самых любимых видов спорта.



Владислав Шапша болел за "Калугу" вместе со своим заместитетелем Владимиром Поповым и министром спорта региона Олегом Сердюковым.















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