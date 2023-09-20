Калужские пауэрлифтеры выиграли четыре «золота» на ветеранском турнире

В городе Городец Нижегородской области прошли Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов. Медали с этого турнира привезли спортсмены из Калужской области, сообщили 20 сентября в региональном министерстве спорта.

Две золотые медали в весовой категории 105 кг и в абсолютном зачете завоевал Дмитрий Конин из школы «Вымпел».

Еще два «золота» взяли Ирина Верхоламова из Сухиничей в весовой категории 57 кг и тренер-преподаватель спортшколы «Спартак» Вера Губанова в весовой категории 84 кг.

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