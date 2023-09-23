Футболисты «Калуги» дома сыграют с «Сахалинцем»

В понедельник, 25 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч второй лиги чемпионата России.

На домашнем стадионе «Спутник» команда сыграет с московским «Сахалинцем». Игра начнется в 16:00.

Изначально матч был запланирован на выходные, но его перенесли по просьбе телевизионщиков.

- Выбрать более позднее время начала поединка мы, к сожалению, не можем, - прокомментировали в «Калуге». - Но обещаем всем собравшимся, что вы увидите качественный футбол, красивое предматчевое шоу, а главное сможете стать частью истории ФК «Калуга». Нас вновь ожидает поединок за важнейших шесть очков.

Пока калужане лидируют в турнирной таблице. «Сахалинец» идет пятым, отставая на семь очков.

Турнирная таблица.

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