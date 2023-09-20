Калужские гребцы выиграли «золото» и «бронзу» на чемпионате России

В Ростове-на-Дону завершился командный чемпионат России. На них приехали 238 участников из 15 регионов. Участники соревновались на дистанции 2000 метров, сообщили в среду, 20 сентября, в министерстве спорта Калужской области.

В классе 2х МА выиграли спортсмены калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова Алексей Воробьев и Илья Кондратьев.

Вадим Шмелев и Александр Сорокин стали третьими в классе 2- МА.

Александр Туфанюк в классе одиночек был четвертым.

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