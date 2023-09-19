Хоккеисты «Калуги» проведут первый домашний матч в Юниорской лиге

В среду, 20 сентября, клуб «Калуга» проведет во дворце спорта первый домашний матч в новом сезоне Юниорской хоккейной лиги. Об этом сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.

Соперником будет подмосковная команда «Ступино».

В соревнованиях участвуют юноши 2006 года рождения - до 18 лет.

- Наши парни играют в группе «А». В прошлом сезоне команда дебютировала и стала бронзовым призером первенства в группе «Б», – отметил Сердюков. - Вход на матч – по бесплатным билетам, которые доступны в кассах Дворца спорта «Центральный» Не более 5 штук в одни руки.

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