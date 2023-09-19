Команда Калужской области стала третьей на чемпионате мира по полиатлону

В понедельник, 18 сентября, в Калуге во Дворце спорта завершились чемпионат и первенство мира по полиатлону – пятиборью с бегом. На этом турнире медали завоевали калужские спортсмены.

Наш регион представляла команда спортивной школы «Многоборец». Она заняла третье место чемпионата, а также первенства среди юниоров. Первыми были спортсмены из Санкт-Петербурга, вторыми – из Краснодара. Среди государств лидером стала Россия.

В личном зачете «золото» завоевали Игорь Митюнин (Калуга) среди юниоров и Максим Никитин (Детчино) среди мальчиков 12-13 лет.

Второе место у Дарьи Кочегаровой (Калуга) среди юниорок и Егора Овсянкина (Калуга) среди мужчин.

Всего в Калугу приехали 150 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Туниса и Марокко. Они соревновались в спринте, плавании, метании снаряда, пулевой стрельбе и беге на выносливость.

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