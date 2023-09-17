ФК «Калуга» разгромил «Строгино» на выездном матче со счетом 5:0

В воскресенье, 17 сентября ФК «Калуга» играл на выездном матче в Москве против «Строгино». Космонавты разгромили хозяев поля со счетом 5:0.

Хет-трик сделал Дмитрий Каменщиков, на 84 минуте игры гол забил Богдан Рогочий, а на 87 минуте Дмитрий Вебер забил свой первый гол за ФК «Калуга».

За космонавтов приехали поболеть порядка 30 болельщиков. Футболисты поблагодарили всех тех, кто поддерживает команду из матча в матч.

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