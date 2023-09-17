ФК «Калуга» уверенно играет на выездном матче в столице

Как мы писали ранее, в воскресенье, 17 сентября, футбольный клуб «Калуга» играет в Москве с местным клубом «Строгино».

Игра началась на стадионе «Янтарь» в 13:00.

За первые 10 минут матча калужский футболист Дмитрий КАМЕНЩИКОВ оформил дубль в ворота «Строгино»!

Примерно через полчаса игры счет стал уже 3:0 в пользу калужан. Снова забил Каменщиков, на этот раз с пенальти.

Мы продолжаем следить за игрой калужан на выезде.

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