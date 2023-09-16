3500 калужан пробежали «Кросс нации»

В субботу, 16 сентября, в Калуге состоялся массовый забег «Кросс нации». Этот спортивный праздник ежегодно проводят во Всероссийский день бега, сообщил министр спорта Олег Сердюков.

На старты вышли 3500 калужан разных возрастов. В забеге принимали участие детские сады, школы, предприятия, спортивные организации и все желающие. Маленькие участники бежали 500 метров, а профессионалы преодолели до восьми километров.

Самыми юными бегунами стали Чибакова София 1 год 4 месяца и Роменский Степан 1 год 8 месяцев, - отметили в министерстве. Самый возрастной участник - 90-летний Владимир Кульков.

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