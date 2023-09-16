В Калуге начался чемпионат и первенство мира по полиатлону

В пятницу, 15 сентября, в Калуге прошло торжественное открытие первенства мира по полиатлону. В церемонии приняли участие более 150 человек из России, Республики Беларусь, Казахстана, Туниса и Марокко, сообщили в минспорта.

Калужскую область представляют спортсмены из Малоярославца и спортшколы «Многоборец».

В этом году полиатлону исполнилось 30 лет. В рамках программы уже состоялись соревнования по спринту и плаванию. В субботу, 16 сентября пройдет метание снаряда, а 17 сентября спортсмены посоревнуются в стрельбе.

18 сентября, в последний день чемпионата, участники покажут свои силы в беге на выносливость, а в 15:00 состоится Торжественная церемония закрытия во дворце спорта.

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