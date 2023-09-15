В Калуге стартовал чемпионат мира по полиатлону

В пятницу, 15 сентября, в Калуге открылись чемпионат и первенство мира по полиатлону, в состав которого входят спринт, плавание, метание снаряда, пулевая стрельба и бег на выносливость. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В Калугу приехали 150 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Туниса и Марокко.

Калужскую область представляют участники из Калуги и Малоярославца.

Соревнования во дворце спорта продлятся до 18 сентября.

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