«Калуга» сыграет со «Строгино» в Москве

Футбольный клуб «Калуга» в воскресенье, 17 сентября, проведет матч 9 тура чемпионата России во второй лиге.

В Москве наша команда сыграет с местным клубом «Строгино».

Игра начнется на стадионе «Янтарь» в 13:00.

Пока в турнирной таблице «Калуга» занимает первое место, «Строгино» идет на 17.

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