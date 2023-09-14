Гиревики Калужской области установили 6 рекордов мира и завоевали 29 медалей

В Узбекистане завершился чемпионат мира по гиревому спорту. На этом турнире в городе Хива успешно выступили гиревики из Калуги и Жукова, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Два рекорда мира и 7 золотых медалей на счету Александры Барбаковой.

Также два мировых рекорда установила Милена Трофимова. У нее 5 золотых и одна серебряная медаль.

У Ирины Мартыновой один мировой рекорд и 4 «золота».

Также мировой рекорд установил Мовсар Сулейманов. У него 3 золотые медали.

Наталья Барбакова выиграла в рывке.

На счету Владимира Гурова «золото» в эстафете и две серебряные медали в толчке и двоеборье.

Артем Васин победил в двоеборье, а также завоевал «серебро» в толчке и «бронзу» в рывке.

Леонид Чирков победил в длинном цикле и стал вторым в двоеборье.

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