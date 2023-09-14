Хоккеисты «Калуги» проиграли первый матч сезона

В четверг, 14 сентября, хоккейная команда «Калуга» провела первый матч в новом сезоне Юниорской лиги.

В Твери наша команда играла с соперником по группе А командой «Тверичи».

Основное время игры завершилось со счетом 5:5. А по буллитам победили хозяева.

20 сентября «Калуга» проведет первый домашний матч против «Ступино». Игра состоится во Дворце спорта в 18:00. Вход туда будет свободным, но нужно получить бесплатный билет в кассе Дворца спорта «Центральный».

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