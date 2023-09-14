Калужские тяжелоатлеты выиграли две медали на всероссийском турнире

Представители Калужской области завоевали две медали на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова, который прошел во Владимире. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщили в региональном министерстве спорта.

Эдуард Соловецкий в своей весовой категории победил, а Полина Пругло завоевала «серебро».

Оба медалиста работают в спортивной школе олимпийского резерва «Маршал» в Жукове.

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