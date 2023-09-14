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Калужские тяжелоатлеты выиграли две медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.09.2023 15:19 0 255
Калужские тяжелоатлеты выиграли две медали на всероссийском турнире

Представители Калужской области завоевали две медали на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова, который прошел во Владимире. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщили в региональном министерстве спорта.

Эдуард Соловецкий в своей весовой категории победил, а Полина Пругло завоевала «серебро».

Оба медалиста работают в спортивной школе олимпийского резерва «Маршал» в Жукове.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.09.2023 15:19 0 255
Тэги: спорт
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