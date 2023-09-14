Опубликован видеообзор матча «Калуги» в Кубке России

Вечером 13 сентября футбольный клуб «Калуга» завершил свое участие в розыгрыше Кубка России. В Брянске наша команда по пенальти проиграла местному «Динамо».

Пресс-служба калужской команды опубликовала видеообзор матча.

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