ФК «Калуга» вылетел из Кубка России

В среду, 13 сентября, ФК «Калуга» встретился с принципиальным соперником ФК «Динамо-Брянск» на выездном матче. По итогу игры, хозяева поля выбили космонавтов из Кубка России.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии пенальти наша команда уступила 4:5 в пользу «Динамо».

Брянскому вратарю Даниле Чувасову удалось спасти команду и отразить удар Евгения Игнатовича.

Главный тренер «Калуги» Михаил Белов на флеш-интервью отметил, что ему не в чем упрекнуть команду.

– Мы смотрелись намного интереснее, чем хозяева, в плане игры создали предостаточно моментов для взятия ворот, но подвела реализация, – рассказал Белов.

Тренер с уверенностью заявил, что Кубок «еще придет», а пока это не основная задача.

Футболист «Калуги» Дмитрий Каменщиков рассказал, что болельщики «Динамо» благодарили калужан за игру.

– Это дорого стоит, чтобы болельщики другой команды так были поражены нашей игрой, отметил футболист. – Это показатель.

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