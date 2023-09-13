С 15 по 18 сентября в Калуге пройдет чемпионат мира по полиатлону. Спортсмены будут соревноваться в спринте, плавании, метании снаряда, пулевой стрельбе и беге на выносливость.

В нашем городе ждут около 150 участников из России, Беларуси, Казахстана, Туниса, Марокко, Индии и Камеруна, сообщили в региональном Минспорта.

Калужскую область представят воспитанники спортивной школы «Многоборец»: Егор Овсянкин, Дмитрий Юдин, Дмитрий Родимкин, Дарья Кочегарова, Илья Пронин, Герман Трусов, Александр Самарский и Игорь Митюнин.

Вход на все старты бесплатный. Открытие пройдет во Дворце спорта 15 сентября в 15:00.

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