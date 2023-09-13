В Калугу приедет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая

В четверг, 14 сентября, Калугу посетит олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Юлия Липницкая. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В 11:40 во Дворце спорта «Центральный» она проведет встречу с фигуристами и ответит на их вопросы. В программе также фотосессия и раздача автографов.

Липницкая выиграла Олимпиаду в Сочи в командном турнире. В 2017 году она завершила спортивную карьеру.

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