Калужские каратисты выиграли медали в Санкт-Петербурге

Каратисты из Калуги привезли медали с международных соревнований «Петербургская осень». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в региональном министерстве спорта. На турнир приехали 800 участников из 15 стран.

Добрыня Майоров занял третье место в категории ката 10-11 лет.

В категории мальчики 10-11 лет до 38 кг Григорий Лысенков завоевал «серебро».

Среди женщин Анастасия Клестова стала серебряным призером в весовой категории до 55 кг.

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