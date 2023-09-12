В Калуге пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту

В среду, 13 сентября, на стадионе в Анненках в Калуге пройдет открытый Чемпионат Главного управления МЧС России по Калужской области по пожарно-спасательному спорту.

На него приедут семь команд спасателей из Калуги, Людиново и Обнинска.

- Участники команд поднимутся по штурмовой лестнице в окно второго и третьего этажей учебной башни и преодолеют 100 метровую полосу препятствий и посостязаются в боевом развертывании, - рассказали нам в региональном ГУ МЧС.

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