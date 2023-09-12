В Калуге презентовали хоккейный клуб

В понедельник, 11 сентября, в Калуге прошла презентация хоккейного клуба «Калуга». В этом году разные составы будут выступать в Юниорской хоккейной лиге и Студенческой хоккейной лиге, сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Многих мы знаем. Недавно отгремел сезон первенства ЦФО по хоккею, где наша команда дебютировала и завоевала «бронзу». И все матчи - аншлаг! На игры подростков! – прокомментировал Сердюков. - Другие регионы даже не верили и специально приезжали смотреть калужский хоккейный феномен.

Первенство ЦФО по хоккею среди юниоров стартует 14 сентября. 16-летние хоккеисты «Калуги» сыграют на выезде.

Первый домашний матч «Калуга» проведет 20 сентября против «Капитана» из Ступино. Бесплатные билеты на матч будут раздавать в кассе Дворца спорта с 14 сентября.

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