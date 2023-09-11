Калужские легкоатлеты выиграли 8 медалей в Башкортостане

В городе Салават Республики Башкортостан прошли соревнования по спорту глухих в рамках IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. В соревнованиях легкоатлетов приняли участие 140 спортсменов из 22 регионов, сообщили 11 сентября в Минспорта Калужской области.

Наш регион представляли спортсмены спортивно-адаптивной школы «Эверест». Они завоевали восемь медалей в индивидуальных дисциплинах.

«Золото» на счету Анны Зак в толкании ядра, Яны Леоновой и Никиты Макарова в метании копья.

«Серебро» выиграли Анна Зак в метании копья, Яна Леонова в толкании ядра и Александр Лазуткин в прыжках в высоту.

Две бронзовые медали в беге на 100 и 200 метров завоевал Никита Макаров.

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