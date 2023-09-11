Калужане завоевали призовые места на международных соревнованиях по стрельбе из лука

В субботу, 9 сентября, в Калуге прошли Международные соревнования по стрельбе из лука (ачери-кросс). За победу боролись 40 спортсменов из России, Узбекистана и Беларуси, сообщили в региональном минспорта.



«Золото» завоевал калужанин Владислав Кирютин. Он тренируется в спортивной школе «Многоборец» и является мастером спорта международного класса.



На третью ступень пьедестала почета поднялась Юлия Клапоусова.



В нескольких шагах от призового места остановились Валентина Линькова и Виолетта Камоликова.







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