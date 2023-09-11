Тяжело болеющего футболиста молодежной команды поддержали игроки ФК «Калуга»

В субботу, 9 сентября, на домашнем матче с «Динамо-Владивосток» футболисты ФК «Калуга» вышли в футболках с надписью «Андрей, выходи играть!».

Таким образом спортсмены хотели поддержать молодого спортсмена, который выступал за молодежную команду «Калуги». Сейчас Андрей борется с тяжелой болезнью.

- Желаем Андрею скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле! – отметили в ФК «Калуга».

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Калуги». Сейчас команда лидирует в турнирной таблице.

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