Футболисты «Калуги» сыграют в 1/64 финала Кубка России

В среду, 13 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч 1/64 финала Кубка России.

В гостях наша команда сыграет с брянским «Динамо». Игра начнется в 18:00.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка «Калуга» обыграла обнинский «Квант» 2:0.

С брянским «Динамо» калужане последний раз встречались в июне и уступили со счетом 0:7.

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