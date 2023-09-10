Калужанин стал трехкратным чемпионом мира по мас-рестлингу

В субботу, 9 сентября, в Узбекистане в городе Хива завершился международный фестиваль этноспорта, на который приехали 2 000 спортсменов из 63 стран. Россию представляли 200 человек, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В рамках фестиваля прошел пятый чемпионат мира по мас-рестлингу.

Иван Галкин из Калуги выиграл соревнования в весовой категории 125 кг. Это уже его третье «золото» мирового первенства.

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