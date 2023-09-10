Калуга Обнинск
Главная Новости Спорт
Работодатель года-2023 Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

Международный хоккейный турнир в Калуге выиграли москвичи

Дмитрий Ивьев , Фото: Минспорта Калужской области.
Опубликовано: 10.09.2023 14:15 0 166
Международный хоккейный турнир в Калуге выиграли москвичи

В субботу, 9 сентября, в Калуге завершился международный хоккейный турнир среди любительских команд Кубок «Ледокол», сообщили в региональном министерстве спорта.

В финале московская команда «Ледокол» обыграла калужский клуб «ЭХЦ» со счетом 4:3.

В поединке за третье место московский «Хорс» оказался сильнее наших юниоров из «ЮХЛ Калуга» - 12:5.

Лучшим защитником турнира стал Роман Малахов из «ЮХЛ Калуга», лучшим нападающим – Денис Шинкаренко из «ЭХЦ».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: Минспорта Калужской области.
Опубликовано: 10.09.2023 14:15 0 166
Тэги: спорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Как поддерживают молодых работников, прошедших службу в армии на калужских предприятиях
Новикомбанк научил принимать правильные финансовые решения
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «ЭКО-СЧЕТ»
Новикомбанк увеличил кешбэки
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Все опросы
Новости партнеров
Зачем собакам груминг: прихоть или необходимость
Что такое льготная ипотека?
Жизнь и работа

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru