Международный хоккейный турнир в Калуге выиграли москвичи

В субботу, 9 сентября, в Калуге завершился международный хоккейный турнир среди любительских команд Кубок «Ледокол», сообщили в региональном министерстве спорта.

В финале московская команда «Ледокол» обыграла калужский клуб «ЭХЦ» со счетом 4:3.

В поединке за третье место московский «Хорс» оказался сильнее наших юниоров из «ЮХЛ Калуга» - 12:5.

Лучшим защитником турнира стал Роман Малахов из «ЮХЛ Калуга», лучшим нападающим – Денис Шинкаренко из «ЭХЦ».

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