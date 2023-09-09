ФК «Калуга» со счетом 2:1 обыграл «Динамо-Владивосток»

В субботу, 9 сентября, ФК «Калуга» одержал победу над сильным соперником в домашнем матче. Игра с ФК «Динамо-Владивосток» закончилась со счетом 2:1.

На четвертой минуте игры счет открыл калужский футболист Максим Ставцев.

В добавленное время на 45 минуте «в раздевалку» гостям из Владивостока забил Дмитрий Каменщиков.

Во втором тайме в добавленное время в ворота «Калуги» забил Владимир Брагин.

Второй тайм также запомнился болельщикам небольшой потасовкой между футболистами. На поле и трибунах был сильный накал эмоций.

На пресс-конференции главный тренер «Калуги» Михаил Белов отметил, что игра получилась действительно хорошей и содержательной.

- Это всего лишь один шаг для достижения нашей цели, - рассказал Белов. - Предстоит большой объем работы.

К кубковой игре против брянского «Динамо», которая состоится 13 сентября, команда будет готовиться без выходных.

Также Белов поблагодарил 12 игрока - калужских болельщиков.

- Мы эти условия сами создаем - забитыми мячами и победами, - отметил главный тренер. - Конечно нам очень приятно.

Следующий домашний матч состоится 23 сентября. ФК «Калуга» встретится с московским «Сахалинцем».

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