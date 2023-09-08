В Калуге пройдут международные соревнования по стрельбе из лука

В субботу, 9 сентября, в Калуге на стадионе в Анненках пройдут международные соревнования по стрельбе из лука. На турнир приедут 40 спортсменов из трех стран – России, Беларуси и Узбекистана, сообщили в региональном министерстве спорта.

- А сегодня участники соревнований будут осваиваться и тренироваться, - пояснили в министерстве.

Церемония открытия запланирована на 10:00. Старт соревнований – в 11:00.

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