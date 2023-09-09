С 10 по 24 сентября во Дворце спорта в Калуге пройдет областной турнир по хоккею памяти тренера Сергея Литвинова.

На лед выйдут шесть любительских команд:

ХК «Авангард»,

ХК «Медынь»,

ХК «Киров»,

ХК «ЭХЦ»,

ХК «Маршал»,

ХК «Правый Берег».

Вход на игры будет свободным, сообщили во Дворце спорта.

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