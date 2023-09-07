Команды Узбекистана и Кыргызстана разгромно проиграли на хоккейном турнире в Калуге

В Калуге продолжаются игры любительского хоккейного Кубка «Ледокола». Новые результаты в четверг, 7 сентября, сообщило региональное министерство спорта.

Во Дворце спорта «ЮХЛ Калуга» победила «КГУ Калуга» со счетом 5:2.

Матч ХК «Россошь» (Воронежская область) – ХК «Ледяные Гориллы» (Москва) завершился со счетом 2:1 в пользу воронежцев.

В ледовом дворце «Космос» «Спас-Загорье» обыграло команду Узбекистана со счетом 11:3, а ХК «ЭХЦ» одержал победу над командой Кыргызстана со счетом 12:0.

По итогам второго туру лидером группы «А» стал ХК «Спас-Загорье», в группе «Б» – ХК «ЭХЦ».

Финальные матчи пройдут на выходных.

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