Футболисты «Калуги» сыграют с одним из главных конкурентов

В субботу, 9 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет домашний матч против одного из главных конкурентов – команды «Динамо-Владивосток».

Игра пройдет в областном центре на стадионе «Спутник».

Пока в турнирной таблице второй лиги калужане занимают первое место, «Динамо» идет третьим с отставанием в три очка.

Начало субботнего матча – в 16:00.

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