Калужские хоккеисты стали лидерами турнирной таблицы

Как мы сообщали ранее, во вторник, 5 сентября, в Калуге состоялось торжественное открытие турнира по хоккею.

На первых матчах кубка присутствовали Владимира Мышкин - легенда советского хоккея и министра спорта Олег Сердюков.

На ледовой арене Дворца спорта «Центральный» встречались команды «КГУ Калуга» и команды Узбекистана. Игра закончилась со счетом 13:2 в пользу калужан. «ЮХЛ Калуга» уступила московскому «Ледоколу» со счетом 8:5. Команда «Спас-Загорье» обыграла ХК «КГУ Калуга» со счетом 7:4.

В ледовом дворце «Космос» калужский «Космос» обыграл столичный ХК «Ледяные Гориллы». Игра закончилась со счетом 4:3.

Лидер турнирной таблицы в группе «А» – «КГУ Калуга». Отборочные игры продолжаются.

Борьба за призовые места начнется 9 сентября во Дворце спорта «Центральный».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.