В Калуге стартовал крупный хоккейный турнир среди любителей

Во вторник, 5 сентября, в Калуге во Дворце спорта стартовал хоккейный турнир среди любителей «Кубок Ледокола». Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Матчи турнира будут идти в течение пяти дней во Дворце спорта «Центральный» и в ледовом дворце «Космос».

В матче открытия «ЮХЛ Калуга» проиграла клубу «Ледокол» из Москвы со счетом 5:8.

Также наш город представят команды КГУ Калуга и ХК «ЭХЦ».

Вход на матчи свободный.

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