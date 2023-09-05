Бадминтонисты из Калуги привезли «золото» и «бронзу» с всероссийских соревнований

1 сентября в Туле завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «Оружейная столица», сообщили в региональном минспорта.

За победу боролись 240 спортсменов из 16 субъектов страны.

Калужскую область достойно представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

На первую ступень пьедестала почета поднялись - Евгений Полевой (одиночный и парный разряды), Сергей Минаев (парный разряд), Артем Арефьев (парный разряд), Анастасия Чвокина (смешанный разряд) и Владислав Ахмеджанов (парный разряд);

«Бронзу» завоевали - Анастасия Чвокина (одиночный и парный разряды), Сергей Минаев (одиночный и смешанный разряды), Кирилл Хавричев (парный разряд) и Артем Арефьев (одиночный разряд).

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