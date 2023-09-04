ФК «Калуга» стал лидером чемпионата

В понедельник, 4 сентября, ФК «Калуга» встретился на выездном матче в Коломне с командой ФК «Рязань».

На 23 минуте в ворота соперника забил калужский футболист Максим Ставцев.

Игра окончилась со счетом 1:0.

Команду приехали поддержать около 20 человек.

Сейчас ФК «Калуга» поднялась на первую строчку в турнирной таблице. На счету команды 18 очков.

Следующая игра будет домашней. ФК «Калуга» сыграет с «Динамо» из Владивостока.

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